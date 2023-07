Arnaque aux cartes de fidélité, comment se protéger

Surprenant pour les clients de ce supermarché. Carrefour, Auchan, Super U, des dizaines de signalements de piratage de cagnottes ont été fait aux associations de consommateurs. Une cliente nous raconte par téléphone s'être fait voler une somme loin d'être anodine : "j'avais environ 65 euros (...) il y a un code, c'est comme une carte bancaire, donc je ne sais pas comment ça a pu être utilisé". Comme la plupart des victimes, elle a été remboursée par l'enseigne en quelques semaines. Mais comment procèdent les pirates ? Les clients se connectent sur un site ressemblant à celui de leur grande surface et donnent leur numéro de carte. Ensuite, un logiciel essaye des mots de passe aléatoires. Quand le bon code est trouvé, ces données sont revendues à d'autres escrocs sur Internet qui utilisent les cagnottes en magasin. L'enseigne la plus touchée, Carrefour, affirme n'avoir détecté aucune faille dans son système de données. Par mail, elle a invité ses clients à la vigilance avec deux conseils : éviter les mots de passe trop faciles à déchiffrer et changer régulièrement son code. TF1 | Reportage R. Asencio, B. Rey