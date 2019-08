Arnaques au dépannage : les prospectus dans les boîtes aux lettres

De nombreux Français ont décidé de faire confiance aux prospectus glissés dans leurs boîtes aux lettres. Serruriers, plombiers, électriciens, ... tout y est pour leur venir en aide en cas de besoin. Sauf que la direction des fraudes met en garde sur ces annonces, car derrière ces numéros se cachent des entreprises peu scrupuleuses. Ces dernières travaillent souvent dans l'anonymat et envoient des professionnels peu qualifiés pour faire le boulot. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.