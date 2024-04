Arnaques aux faux placements, comment les éviter ? Le 13H à vos côtés

Il y a énormément de publicités sur Internet en ce moment. Les préjudices sont très importants puisqu'il est question de placement. Une victime peut se faire escroquer de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais comment ça marche ? Tout part d'une publicité que vous avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Toutes ces publicités ont un point commun. On vous propose à la fois un placement qui est sans risque, sans perte de capital, puis qui rapporte beaucoup d'argent en très peu de temps. On est appâté. On clique dessus et on aboutit sur une page d'info placement. Ensuite, vous êtes contactés par un faux conseiller qui va se montrer particulièrement insistant. Dans toutes les arnaques, il y a toujours cette notion d'urgence : "Vite ! L'offre ne va pas durer" ; "Il faut signer tout de suite !". Tout cela sont des indices que ça ne va pas. Autre indice, il faut regarder le nom de la banque à qui on va faire le paiement. Le RIB de la banque est à l’étranger, la plateforme de paiement par carte bancaire utilise une marque inconnue, etc. Tout cela doit vous alerter. T. Coiffier