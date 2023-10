Arnaques en ligne : comment les déjouer ? Le 13H à vos côtés

On vous a préparé une fiche pratique sur les arnaques en ligne ou par téléphone dont vous pourriez être victimes. Parmi les nombreux messages des victimes, il y a la fraude au faux conseiller bancaire qui continue. Pourtant, les banques ne remboursent pas parce qu'elles considèrent souvent que les victimes ont commis une faute. Comment ne pas se faire piéger ? Premier conseil : quand vous recevez un appel un peu inattendu et alarmiste, proposez à votre interlocuteur de rappeler un peu plus tard. Entre-temps, contactez directement votre banque. Vous demandez alors si on vous a appelé et si ce n'est pas le cas, c'est une arnaque. Deuxième conseil : aucune banque ne va vous proposer de venir récupérer votre carte bancaire à domicile. Pour rappel, ne cliquez jamais sur les liens contenus dans un mail ou un SMS. Par ailleurs, l'arnaque au faux support technique se développe aussi beaucoup en ce moment. Face à celle-ci, prenez une photo du message et tentez de redémarrer l'ordinateur. Si le message réapparaît, contactez cybermalveillance.gouv.fr. T. Coiffier