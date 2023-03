Arnaques en ligne, la baguette qui vous alerte

En arrivant dans cette boulangerie, c'est un peu comme si les clients achetaient une baguette magique. Sur le sachet en papier, des conseils pour éviter de se faire piéger, comme procéder à des sauvegardes régulières ou à des mises à jour de son ordinateur. Mise en place par la gendarmerie, cette initiative est un succès auprès des clients. "Il y a des gens qui viennent exprès pour ces sachets, pour s'informer. Cela les rassure", rapporte la gérante Emmanuelle Bouchet. C'est ce qui est arrivé à Sylvie en se connectant sur Internet, il y a quelques semaines. Un ordinateur toujours infecté aujourd'hui. À l'autre bout du fil, le pirate lui fait alors payer un logiciel gratuit. Avec la distribution de 65 000 sachets dans 70 boulangeries du département, la gendarmerie espère freiner le phénomène des arnaques. Parmi les plus répandues, celles des mails frauduleux à l'apparence même très officielle. La prévention, l'arme la plus efficace contre des arnaques, dont on retrouve difficilement les auteurs. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre