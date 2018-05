Arnaud Favraud dispense des séances de sport de proximité dans les campagnes

En Charente, comme dans plusieurs campagnes, les habitants n'ont pas souvent accès à des activités telles que des cours de sport. Arnaud Favraud, ancien membre des forces de l'ordre, s'est alors investi dans le coaching sportif mobile pour satisfaire ce besoin et en faire son nouveau métier. Sillonnant les villages de la Charente avec son matériel, il aménage des salles de fêtes pour dispenser au moins deux heures de séances pour ses clients. Une routine qu'il a adoptée depuis près de treize ans, pour le plus grand bonheur des habitués. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.