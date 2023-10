Arras : le lycée a rouvert ses portes ce matin

Après les cris d’hier, silence sur le parvis de l’établissement. Quelques professeurs, des élèves et leurs parents encore sonnés, à jamais marqués. "Je pense que c’est une image que je garderai à vie", confie un père de famille qui a assisté à la scène. Des cauchemars toute la nuit aussi pour son fils de onze ans. Trouver les mots, parler au calme à des psychologues... une nécessité. Déstabilisant pour cette élève de terminale. Elle a été en classe avec le frère de l’assaillant et Dominique Bernard a été son professeur de lettres. "Je n’ai pas eu le temps de remercier ce professeur de toutes les années qu’il m’a accordées. Je vois ça un peu comme un symbole de venir devant le lycée pour lui dire au revoir. Je suis sous le choc, mais aussi en colère", raconte-elle. Une colère dépasse les murs du lycée et touche aussi les professeurs d’établissements voisins. Le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, est venu rencontrer le personnel du lycée... en soutien. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J.Y. Mey, C. Souary