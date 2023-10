Arras rend hommage à Dominique Bernard

Ce dimanche matin, ils sont venus par centaines, par milliers même, sur la place centrale d’Arras (Pas-de-Calais). La sirène qui retentit est comme un cri d’indignation. "J’avais besoin d’être avec les gens et de montrer que toute la population est révoltée par ce genre d’acte", dit une femme. Tous ces gens sont liés par une pensée pour Dominique Bernard, le professeur de lettres. Ils sont également venus saluer le courage de tous ceux qui ont fait barrage avec leur corps pour protéger les enfants, remercier les trois blessés. "Il est tout à fait normal que si un des nôtres se fait frapper, quand on dît un des nôtres, c’est un du peuple, donc c’est normal qu’on soit là présent pour montrer son soutien", affirme un parent. Une minute de silence qui s’est suivi de la Marseillaise, c’était comme pour appeler à une résistance face au terrorisme. C’est du réconfort pour deux jeunes professeures de géographie. "Cela renforce encore plus notre envie de partager", dit l’une. "Lundi, ça va être une sacrée journée également. Et c’est vrai que ça motive un petit peu, ça nous porte", affirme l’autre. Ce lundi, il n’y aura pas de cours au lycée Gambetta-Carnot, mais un temps de parole pour les élèves. TF1 | Reportage F. de Juvigny, J. Y. Mey, C. Souary