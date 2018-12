Arras : un marché de Noël féerique

Le marché de Noël se tient sur la place d'Arras, dans des chalets en bois où les lumières donnent un effet féerique. Tous les sens sont titillés par les produits exposés. Surtout le goût, avec les sandwiches alsaciens, le chocolat chaud ou le pain d'épices. Les visiteurs ont l'embarras du choix sur les articles et profitent de l'ambiance de fête qui règne sur la place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.