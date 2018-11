Arrestation de Carlos Ghosn : une onde de choc pour les salariés français et japonais de Renault

Avec l'arrestation au Japon de Carlos Ghosn pour dissimulation de revenus au fisc nippon, l'avenir de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est en jeu. Un sentiment d'incompréhension et de colère gagne les salariés de l'usine du constructeur français. Au Japon, les salariés de Renault Flins se sentent également trahis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.