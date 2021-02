Arrêt cardiaque : comment marche l’appli "Staying Alive" ?

Bienvenue au centre d'appel d'urgence du SAMU et des pompiers de l'Hérault. Chaque jour, en moyenne trois appels concernent un arrêt cardiaque. La procédure consiste à envoyer des secours et une équipe médicale au plus vite. Ensuite, il faut déclencher un "bon samaritain" qui a téléchargé l'application "Staying Alive". Lors d'un arrêt cardiaque signalé, les pompiers activent l'appli et le bon samaritain le plus proche reçoit une alerte. L'objectif est d'intervenir avant l'arrivée des secours. Si l'utilisateur est formé aux gestes de premiers secours, il pourra commencer avec notamment le massage cardiaque. Dans la commune de Valergues (Hérault), l'appli indique quatre défibrillateurs qu'il faut trouver rapidement. En effet, chaque minute passée, l'espérance de vie chute de 10%. L'an dernier, 6 000 "bons samaritains" ont porté secours à un inconnu. Une évidence pour la juriste Camille Molinier, récemment formée aux gestes qui sauvent. Des gestes simples mais encore trop peu connus. Dans le pays, seule une personne sur dix survit à un arrêt cardiaque contre quatre sur dix en Suisse ou aux Pays-Bas.