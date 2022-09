Arrêté insolite : le maire ordonne à la pluie de tomber

Arrêté en mains, Joël Monvoisin, maire SE d'Angles (Vendée) part en guerre contre la météo. Fortes chaleurs, absence de pluie sur sa commune, un acte tout à fait officiel, mais qui n'a qu'une portée symbolique : "on a vécu un été chaud, très lourd ; l'esprit, c'est de mettre un petit peu d'humour". Une décision valable jusqu'en octobre prochain et que la police municipale tentera de faire respecter par tous les moyens. Les habitants, eux, sont partagés sur cette initiative. Mais derrière le trait d'humour, les conditions climatiques sont bien présentes. La commune est touchée par le manque d'eau. Michel a toujours vécu ici. Cette année, ses récoltes de légumes sont très maigres. Ce retraité en a vu des saisons chaudes, mais cette situation est inédite et il ne cache pas son fatalisme. Située dans le Marais poitevin, la commune compte plusieurs exploitations agricoles. De nombreux canaux sont à sec ici. Cet éleveur retraité gère une partie du marais. Devant la multiplication des aléas météo, il s'interroge sur l'avenir de son ancien métier. TF1 | Reportage N. Hesse, F. Bourdillon