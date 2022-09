Arrêté insolite, une pilule pour repeupler le village

"Des pilules seront distribuées aux couples entre 18 et 40 ans, afin de leur donner toutes les chances de conception et ainsi préserver les écoles". Quand Jean Debouzy, maire de Montereau, a rédigé cet arrêté, il n'imaginait pas une telle émulation. Et ce, jusqu'à la télévision brésilienne. C'est un arrêté pris en 2019 pour alerter sur la fermeture d'une classe dans l'école communale. Les parents en parlent encore aujourd'hui. Pourtant, derrière la blague de ce maire d'un petit village de 600 habitants, il y avait bel et bien un coup de gueule : "Une commune sans école, ce n'est pas une commune, c'est clair", lance Jean Debouzy. Trois ans plus tard, il n'est plus question de fermeture de classe, bien au contraire. En attendant un nouveau bâtiment dans l'école actuelle, les CP et CE1 sont hébergés pour ce début d'année, dans la salle des fêtes du village d'à côté. Si les petites pilules bleues n'ont jamais été distribuées, l'humour du maire, lui, a attiré de nombreux nouveaux habitants. Le logement est le nouveau combat de Monsieur le maire. À 79 ans, il a décidé de partir en guerre contre l'intercommunalité et son nouveau plan d'urbanisme, qui lui déplaît. TF1 | Reportage A. Tassin, V. Abellaneda