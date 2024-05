Arrivée de la flamme : Marseille dans les "starting-blocks"

C’est l’effervescence des préparatifs sur le Vieux-Port ce dimanche matin. Les éclairages de la grande scène sont en cours d’installation. Et un peu plus loin, au centre des attentions, le ponton qui accueillera le Belem est déjà à l’eau. C’est par là que la flamme arrivera. Ce mercredi, 150 000 personnes sont attendues sur le Vieux-Port. Et il faut installer des barrières partout pour sécuriser une large zone. Ce sont 32 000 mètres carrés nettoyés avec minutie pendant la nuit. Tout un ramdam qui ne fait pas vraiment les affaires des poissonniers, un peu cachés des regards depuis quelques jours déjà. Ils ne pourront pas travailler mercredi prochain. Mais Shakira, la poissonnière, viendra tout de même en spectatrice. "On sera là pour voir. Tant de préparations, je suis curieuse de comment ça va finir, ça", affirme-t-elle. En-tout-cas, il y en a qui se préparent déjà pour les épreuves. Depuis quelques jours, des ateliers découvertes sont organisés à plusieurs endroits de la ville. Il flotte déjà à Marseille u parfum de Jeux olympiques. TF1 | Reportage M. Perrot, F. Miara