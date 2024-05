Arrivée du Belem : la ferveur à Marseille

C'est le moment que tout le monde attendait et cette fois ça y est ! Le Belem, avec à son bord la flamme olympique, est enfin arrivé dans la rade de Marseille (Alpes-Maritimes). La voici accueillie par des centaines de bateaux des clubs nautiques locaux et des plaisanciers. Ce sont des chanceux autorisés à escorter le navire sous les yeux de la Bonne Mère. "C'est un événement unique et historique pour le pays, pour notre ville en premier. Donc, on ne pouvait pas manquer la fête", lance un participant à la parade. "J'ai jamais vu autant de bateaux sur la rade de Marseille", rajoute un passant. C'est la fierté d'un pays et l'aboutissement de longues années de travail, notamment pour Tony Estanguet, le président du comité d'organisation. Il est venu saluer le trois-mâts à son arrivée. Mètre après mètre, le navire s'approche de la côte. Sur terre, des centaines personnes massées, parfois depuis les premières heures du jour. Pour avoir le meilleur point de vue, il fallait réserver sa place. Certains ont sorti les chaises de jardin, les jumelles et les appareils photo. Ce mercredi soir, peu avant 20 heures, le nageur marseillais Florent Manaudou sortira du Belem pour allumer un chaudron fièrement posé à la vue de tous sur le Vieux-Port. Le parcours de la flamme pourra alors officiellement commencer. TF1 | Reportage D. De Araujo