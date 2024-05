Arrivée massive de renforts : les violences se poursuivent

Un blindé apparaît au loin et la tension remonte d'un cran dans cette commune au nord de Nouméa. Les véhicules de la gendarmerie patrouillent afin de libérer les grands axes de circulation autour de la capitale. Mais les pillages continuent. Derrière cet entrepôt en flamme à Dumbéa, on voit distinctement plusieurs personnes dérober des cartons stockés dans des conteneurs. Un peu plus loin, un commerce est en feu. Dans cet autre quartier, des émeutiers paradent à bord d'un véhicule de police volé. Face à ces provocations, les habitants craintifs maintiennent leurs barrages. Ceux des manifestants sont peu à peu abandonnés, comme ici à Dumbéa. On retrouve un centre-ville totalement ravagé et des commerces qu'il faudra reconstruire. Certains commerces sont défendus par des habitants, comme cet homme. Il préfère ne pas montrer son visage et dit attendre les renforts des forces de l'ordre. Le couvre-feu reste en vigueur, toutes les communautés appellent au calme. Les autorités, elles, demandent aux groupes d'autodéfense de rester dans leurs quartiers pour éviter toute violence. TF1 | Reportage B. Christal