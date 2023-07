Arrondir ses fins de mois... sans bouger de chez soi

Ambiance zen sous le soleil du Vaucluse. Huit euros par personne pour ce cours de yoga en pleine nature. Nous sommes dans le jardin de Véronique : "Je loue mon terrain pour des prestations de yoga, des anniversaires". Des compléments de revenus qui font du bien : "Les fins de mois sont de plus en plus dures, la vie est chère". Non loin de là, dans le Var, ce sont des campeurs que Catherine accueille sur son terrain aménagé. Une piscine sera à disposition, ainsi qu'un espace parasols, des sanitaires et une cuisine. D'un coup d'œil sur son portable, elle connaît les réservations, gérées par une plateforme de location. Pour ce soir, un van avec deux personnes. Tarif pour trois nuits, 105 euros. À Nice, c'est aussi grâce à une plateforme internet que Marie partage sa passion pour la bonne cuisine, avec des touristes américains, ravis de leur soirée à la française. Dans la journée, Marie opère sur des travaux publics, et à la belle saison, elle enfile son tablier plusieurs fois par semaine, un plaisir plus qu'une contrainte. Une cinquantaine d'euros par convive, avec un investissement de 80 euros de courses, un bénéfice net qui s'élève à 300 euros. TF1 | Reportage A. Hanout, F. Moncelle