Arthrose TV : des seniors créent leur propre chaîne de télévision

En créant leur propre chaîne baptisée "Arthrose TV", des retraités à Mimizan (Landes) veulent prouver que la vie en Ehpad peut être joyeuse. L'aventure a duré plus d'un an, entre l'écriture, les répétitions et les tournages. Ici, le JT de 25 minutes est complètement décalé. Les thèmes d'actualité et de société sont traités au second degré. Ces résidents ont réussi leur pari : changer le regard porté sur les Ehpad et prouver qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.