Arthur : "Sans sortir, on va s'en sortir"

Arthur a eu la chance de se mettre au vert pendant cette période de confinement. Pour passer le temps, il fait quelques tâches ménagères avant de faire l'école à sa fille. Puis chaque après-midi, il réalise son émission "Show must go home" sur Facebook et Instagram. Pour soutenir les médecins, les aides-soignants et les ambulanciers qui se battent pour sauver des vies, il nous incite à ne pas sortir de chez nous.