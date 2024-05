Artichaut, à votre bon cœur !

Soyons honnêtes, vous rappelez-vous de la dernière fois que vous avez acheté et cuisiné un artichaut ? Dans l'Hexagone, 70% des consommateurs d'artichauts frais ont plus de 60 ans. Le légume n'a plus la cote, alors, sa production est en chute libre. À Saint-Pol-de-Léon (Finistère), Marc Rousseau et son père cultivent 30 hectares d'artichaut, mais cette surface diminue tout doucement tous les ans. "Petit à petit, on a remplacé cette surface par de la salade, des légumes anciens... d'autres productions quoi", nous a confié le producteur de légumes. Pas le choix, c'est en plus l'un des légumes les plus gourmands en main-d'œuvre, 350 heures de travail par an et par hectare. Car au-delà de la pénibilité, qui dit baisse de la consommation de l'artichaut, dit baisse de sa rémunération. Alors, pour éviter que la filière ne disparaisse, la Confrérie de l'artichaut se retrousse les manches, pour redorer le blason de ce légume boudé. Recettes originales, campagne de communication dans le métro parisien ou affiches choc, la filière continue de se battre à chaque saison pour échapper à la fin des artichauts. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher, R. Cann