Artisan d'art passionné, Guy Harbonnier taille les pierres dans le Nord

Son atelier résonne d'un fracas assourdissant. Le marteau est comme un métronome qui donne la cadence et rythme les journées de Guy Harbonnier. C'est la petite musique de ce maître artisan. Concentré, le tailleur de pierre doit dégrossir un bloc de pierre bleue de 150 kg. Il deviendra, au prix de nombreux efforts, une vasque pour une fontaine. Avec la chasse, le plus ancien outil de taille de pierre, il se fait sculpteur en martelant et ciselant la matière. Dans la région du Nord, Guy est l'un dernier gardien d'un savoir-faire ancestral. La roche calcaire fait la richesse des sous-sols de l'Avesnois depuis le Moyen Âge. Extraite dans des carrières géantes à ciel ouvert, la pierre bleue est partout. Elle façonne l'architecture de chaque maison, comme le marqueur de l'œuvre des anciens bâtisseurs.