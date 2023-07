Artisan d'art pour quelques heures

Trouver le bon souffle pour former une bulle de verre parfaitement rond, c’est une première pour Camille. Avec l’aide de Kevin, artisan verrier, elle confectionne une carafe en forme de bigoudène et son modèle est unique. Kevin O’Connor et Harmonie Paulhan proposent une initiation au métier de souffleur : apprendre à manipuler les outils, modeler la matière et donner vie aux créations. Pour ces artisans, c’est l’occasion de transmettre leur savoir-faire et surtout leur passion. Ils reçoivent une quarantaine de participants par mois. Coût du stage d’une demi-journée : 150 euros. Dans l’Hexagone, des milliers d’artisans ouvrent ainsi les portes de leur atelier : fabriquer une ceinture en cuir, un vase en céramique ou, pourquoi pas, un lustre en acier. Chez Anaïs Vigreux, il ne faut pas avoir froid aux yeux pour s’essayer à la découpe au plasma. En ouvrant les portes de son atelier, cette métallière souhaite aussi changer l’image de la profession. Habitués du bricolage ou novices, tous repartent avec la satisfaction d’avoir fabriqué un objet de leurs propres mains. TF1 | Reportage I. Olhagaray, J. Jeunemaître, R. Cann