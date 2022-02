Artisan du goût, le bouilleur de cru ambulant

Un chaudron de cuivre en pleine campagne, la chaleur de l'alambic au milieu du froid de l’hiver, c’est le quotidien d’Olivier Buisine, distillateur ambulant. Tout commence par un matin glacial, à 0° C. L’alambic accroché à l’arrière du camion. Depuis près de 20 ans, le bouilleur de cru, conduit son alambic d’atelier en atelier, pour aller distiller les produits de ses clients, dans la campagne du Lot-et-Garonne. Ce matin-là, Olivier vient s’installer juste à côté de son premier client. Pendant l’installation du matériel, Jean-Claude, arrive avec le vin qu’il veut distiller. L’alambic date de 1950 et il va monter gentiment en température. Le temps pour Olivier de déjeuner chez ses clients, devenus des amis. Dans les campagnes, distiller ne doit rien au hasard. Pendant ce temps, l’alambic a bien chauffé et Olivier surveille avec les mains et les oreilles. Ainsi, l’eau-de-vie commence à couler. Un travail de patience, devenu une passion. La bibliothèque de l'artisan est bien fournie. Il s’inspire de vieux livres, plusieurs fois centenaires qu'il faut parfois décrypter. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier