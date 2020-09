Artisanat de nos régions : à la découverte d'une corderie corrézienne

Le métier de cordier a presque disparu, mais à Saint-Pantaléon-de-Larche, le bruit des machines et la façon de faire sont restés figés dans le temps. D'une fibre naturelle comme le chanvre ou le coton, on continue ici à fabriquer des cordes robustes. Le gérant espère désormais développer une fabrication 100% française. Utilisés en agriculture, dans les gymnases, le bâtiment, la décoration, le jardinage ou le loisir, les différents modèles de cordage se déclinent en différentes couleurs.