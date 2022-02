Artisanat : le savoir-faire des carreaux de ciment

C'est un savoir-faire rare et fidèle aux méthodes du passé. Une technique traditionnelle unique, qui fait de cet atelier la dernière entreprise de l'Hexagone à fabriquer des carreaux de ciment. Ici, chaque produit est une petite œuvre d'art. Une passion qui s'est apprise de père en fils depuis quatre générations, et qui se transmet désormais aux jeunes apprentis. Moussa, 18 ans, arrive du Mali. Il s'est très vite passionné pour ce travail d'exception. Il faut beaucoup de patience pour former un carreleur mosaïste. Manier les mélanges, les pigments de couleurs, doser les matières et dompter les vieilles presses à balancier. La fabrication demande une extraordinaire maîtrise. Les procédés ancestraux sont appliqués avec précision par les apprentis. C'est un apprentissage qui rappelle bien des souvenirs à Dylan. Il y a douze ans, lui aussi débutait. Des techniques transmises par le bouche-à-oreille pour des projets splendides. De quoi faire perdurer dans le pays l'entreprise familiale, tout autant qu'un savoir-faire d'exception. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo