Artisanat : les filets suspendus de l’île de Groix

La corde est une technique ancienne : d’innombrables allers et retours pour tendre les fils qui deviendront des bouts. Cédric Chauvaud, l'un des plus grands cordiers et mateloteurs de l'île de Groix (Morbihan), a fait trente ans de course au large pour forger sa réputation. C'est une passion née quand il était enfant. Aujourd'hui, il exerce avec ses filles. Malou est mateloteuse gréeuse. Elle travaille les filets pour en faire notamment des sacs. Il y a les bouts, puis les longs filets que l'on va suspendre jusqu'à quinze mètres du sol pour en faire des parcs aventures. Mateloteurs, Didier Rivalin et Pierreck Bonnec font tout à la main. C'est dans l'atelier que les structures en filets prennent forme. La coupe précède l'assemblage à la main. Stéphanie Foncons fait partie des 30 Groisillons que l'entreprise emploie. Tous fiers d'exporter les parcabouts dans le monde entier. Les commandes affluent de Singapour et d'ailleurs. La première étape concerne le relevé de terrain pour modéliser la forêt en 3D. Selon les commandes reçues, l'entreprise peut employer jusqu'à 40 personnes.