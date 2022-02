Artisanat : transmettre la tradition du cuir

Sur les Contreforts des causses du Larzac se perpétue une tradition ancestrale, celle de la bourrellerie. Ce travail de cuir brut exige une dextérité exceptionnelle. Confectionner des sacs à l'ancienne, c'est le métier de Jean-Pierre Romiguier depuis 40 ans. Ce savoir-faire d'exception ne se transmet qu'en atelier. Si l'âme de l'atelier c'est Jean-Pierre, au quotidien Véronique s'occupe de la formation. Il faut des semaines pour maîtriser la technique et perfectionner le travail du cuir. Un travail tout en finesse et précision. Un artisanat que toutes les petites mains de l'atelier souhaitent voir perdurer. C'est la passion de toute une vie. Même retraitée, Marie revient souvent prêter main-forte à ses anciennes collègues. Autant de valeurs portées par des traditions aveyronnaises, vieilles du 18e siècle et qui font désormais la fierté des apprentis. La relève est donc assurée. Tous se posent en gardien d'un héritage ancestral, de l'amour du travail bien fait dans le respect des traditions pastorales. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo