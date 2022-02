Artisanat : transmettre l'amour du bois

Dans son atelier, Eric Leclercq est tout autant un artisan passionné qu'un professeur enthousiaste. Il a déjà formé Alexandre Crouzeviale il y a quelques années et s'occupe désormais de Marthe Van Den Berg, son apprentie de 19 ans. "On n'est plus très nombreux maintenant à pouvoir et avoir la possibilité de faire encore des sculptures et des restaurations de mobilier", lance Eric. Tous les trois ont en commun l'amour du bois pour des meubles de qualité. L'occasion de perfectionner son apprentissage au contact de la matière. C'est vraiment une fierté pour Marthe. Pour ce faire, 700 heures de travail, sans aucun droit à l'erreur. Pour transmettre ce savoir-faire, Eric se base sur les techniques les plus anciennes. Tous les secrets sont dans un vieux grimoire. Cet amour du travail bien fait a permis à Alexandre de remporter le titre du "Meilleur apprenti de France" il y a quatre ans, en confectionnant un trophée. C'est une fierté pour son ancien maître d'apprentissage, devenu son patron, de quoi entrevoir le futur avec sérénité. Grâce à des apprentis passionnés, l'avenir de l'artisanat est assuré. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo