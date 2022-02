Artisanat : transmettre les secrets des plus belles lames

Des gestes mille fois répétés pour un produit d'une rare qualité. Cette forge est la seule à fabriquer des lames de compétition. Les escrimeurs du monde entier se fournissent dans l'atelier "Blaise Frères", au Chambon-Feugerolles (Loire). Un savoir-faire unique depuis 1885 et surtout des secrets de fabrication bien gardés. Tout commence par un métal porté à 800 °C. Celui-ci sera ensuite étiré puis façonné grâce au talent du forgeron. "J'ai commencé très jeune, à l'âge de quinze ans", raconte Benjamin Bourgeon. Les méthodes de fabrication se transmettent aux derniers arrivants comme Antoine Mousnier. Bruno Blaise, l'arrière-petit-fils du fondateur, se charge de l'apprentissage. Des débuts qui rappellent bien des souvenirs à Marius Royer et Patrick Bonnefoy. L'étape la plus délicate reste le dressage. Il faut des années pour maîtriser le marteau et l'enclume. Toute la noblesse et la notoriété de ces forgerons, faiseurs de champions, avec au bout de la lame, pourquoi pas un titre olympique. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo