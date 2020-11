Artisans d'art : à la rencontre d'un luthier nivernais

Percevoir le chant du violon avant même sa création, c'est sans doute le don le plus précieux des luthiers. Quand l'instrument sonne enfin, c'est le moment où tout se joue. Selon Cyrille Hémery, c'est toujours une émotion car on ne peut pas être sûr à 100% du résultat. Après la fabrication, il fait essayer l'instrument et demande systématiquement l'avis de musiciens professionnels. Après avoir entendu quelques notes, il apporte une modification à l'intérieur du violon pour améliorer l'équilibre sonore. Cyrille fabrique et restaure des instruments en bois depuis près de 40 ans. Ce savoir-faire très ancien, qui mêle musique et travail du bois, se fait de plus en plus rare. Pour le faire perdurer, le lycée professionnel de Château-Chinon (Nièvre) a ouvert une nouvelle formation post-Bac. Alors que cet artisanat demande une grande rigueur, pas de quoi décourager les jeunes passionnés qui ont l'air de maîtriser déjà bien des aspects du métier. Tous ont le même projet : fabriquer leur première guitare de toutes pièces. Avant d'être apprentis luthier, ils sont tous musiciens.