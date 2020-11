Artisans d'art : le savoir-faire millénaire d'une doreuse sur bois

Elisabeth Mayol pratique l'art de la dorure sur bois depuis 40 ans. Pour redonner vie à des objets usés par le temps, il faut parfois passer par une vingtaine d'étapes, la dernière étant la plus délicate. Déposer une feuille d'or nécessite de la finesse mais aussi une grande précaution. On ne doit surtout pas la toucher avec les mains. "Il faut travailler avec le souffle pour ne pas percer la feuille d'or", précise Elisabeth. Une fois l'or appliqué d'un geste régulier, il ne reste plus qu'à donner du volume à l'ouvrage. Pour chacun de ses travaux, Elisabeth doit prendre en compte l'histoire de chaque objet et travailler de paire avec d'autres artisans pour faire la meilleure restauration possible. Tableaux, miroirs et statuettes en tout genre se cachent dans son petit atelier dijonnais. Ces objets en bois ont traversé les époques et prolonger leur durée de vie demande au doreur du discernement. Par des techniques ancestrales, il leur apporte un nouvel éclat tout en conservant les traces du temps qui leur confèrent toute leur beauté.