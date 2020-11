Artisans d'art : les potiers provençaux

De l'argile brute, un peu d'eau et un coup de main qui se transmet de génération en génération. C'est tout ce qu'il faut à Gilles Compas pour perpétuer la tradition de la poterie de Vallauris (Alpes-Maritimes) depuis 40 ans. Il continue à tourner la terre à la main pour façonner vases, vaisselles et œuvres d'art. Quand il était petit, Gilles traînait dans la poterie de ses parents. Il prenait un bout de terre et façonnait des petits objets ou des animaux. "C'est particulier de ressentir cette terre qu'on a entre les doigts et lui donner la forme que l'on veut", affirme-t-il après tant d'années d'expériences. Sa femme, elle, s'occupe des décors dans un atelier construit par ses grands-parents dans les années 50. La poterie de Vallauris a connu son âge d'or dans les années 60, quand Picasso s'est installé dans la commune. Mais cette tradition remonte au XVIIe siècle, car ce petit village de la Côte d'Azur a tous les atouts pour séduire les potiers. A présent, il n'y reste plus que quatre ateliers traditionnels. Le couple bientôt à la retraite est à la recherche d'un tourneur pour maintenir en vie ce patrimoine local.