Artisans d’art : un souffleur de verre à Biot

D'un tour de main, Sébastien Sappa fait naître un objet et façonne une forme avec des gestes précis et délicats. Le plaisir de pouvoir d'un souffle, dompter et créer de la matière à partir de rien. Pour Adrien Grare, un aide verrier et un passionné, c'est un vrai défi. Dans la chaleur et le bruit constant du four, ici on produit du verre bullé qui est devenu la spécialité de Biot. Pris entre les deux couches de verre, le carbonate de soude explose. Les bulles rendent chaque pièce unique. Dans l'atelier, le maître et l'aide verrier roulent une pièce à quatre mains où les gestes de l'un finissent souvent ceux de l'autre. Dans cette profession, c'est indispensable de travailler en équipe. Adrien Grare a pratiqué ce métier il y a quatre ans en tant qu'apprenti. Aujourd'hui, c'est lui qui explique aux jeunes visiteurs le travail du verre. Comme les deux passionnés, une dizaine de verriers font vivre ce patrimoine dans le village de Biot.