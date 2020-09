Artisans de nos régions : il répare des jardins d'hiver "à l'ancienne"

A Limoges (Haute-Vienne), le métier de fabricant et réparateur de serre subsiste encore. Contemporaines ou classiques, ces alliances de métal et de finesse sont imaginées par Guillaume Durost. Tout étant artiste, celui-ci se définit comme architecte et artisan pour répondre aux demandes les plus incroyables. Des œuvres qui demandent de réacquérir des savoir-faire disparus. De la reconstitution d'une serre à la restauration d'un jardin d'hiver, le soucis du détail reste le même. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.