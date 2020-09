Artisans de nos régions : le papetier de Corrèze

Jean-Pierre Gouy, maître artisan papetier, est devenu au fil du temps une référence à Saint-Clément. Il fabrique les papiers avec des fibres de coton et de l'eau, une technique qu'il maîtrise à la perfection depuis 43 ans d'activité. Aussi précis que réguliers, ses gestes sont déterminants pour répandre la matière de façon harmonieuse et obtenir la meilleure qualité. En moyenne, il faut deux jours pour que les papiers sèchent et obtiennent leur aspect définitif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.