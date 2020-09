Artisans de nos régions : les tanneurs de Haute-Vienne

A Saint-Léonard-de-Noblat, la tannerie Bastin a des allures centenaires. Le savoir-faire des artisans qui y travaillent se reflète dans chacun de leurs gestes. Ici, on transforme les peaux en cuir en les baignant dans le tanin pendant trois mois au total. C'est l'une des étapes les plus importantes dans ce qu'on appelle la basserie. Entre l'arrivée des peaux et leur transformation finale, il faut compter en tout une année entière, un temps gage de qualité et de bonne réputation pour la tannerie.