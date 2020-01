Artisans d’exception (2/4) : le travail de l’osier, une tradition millénaire

Villaines-les-Rochers (Indre-et-Loire) est l'une des capitales mondiales des vanniers. Au sein d'une coopérative, chaque journée commence par un échauffement des muscles. Le métier s'apprend avec le temps. Tandis qu'il faut cinq à sept ans pour faire un bon vannier. Les produits de la vannerie n'attirent plus seulement les professionnels. Les particuliers s'y intéressent aussi. Le savoir-faire est très demandé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.