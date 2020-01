Artisans d’exception (3/4) : le travail du cuir, un savoir-faire dans le monde du luxe

Fondée en 1840 par un sellier-bourrelier, l'entreprise Duvivier Canapés a été rachetée par Aymeric Duthoit il y a quatre ans. Le travail du cuir commence par la sélection des peaux, la découpe puis la transformation de la matière. Ce savoir-faire allie la nouvelle technologie et les manipulations manuelles. Hautement expérimentés, les 50 artisans qui composent l'atelier sont fiers de ce travail de luxe. L'entreprise poitevine se lance à présent à la conquête de l'Asie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.