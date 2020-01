Artisans d'exception (4/4) : à la découverte de la Faïence de Gien

La faïencerie fait la notoriété de Gien (Loiret). Ici, chaque pièce est fabriquée sur place. Leur confection commence par la mise au point des moules. On en vient ensuite au coulage, puis au façonnage. Pour réaliser une théière par exemple, il faut procéder à l'assemblage de plusieurs pièces. La manufacture fabrique elle-même ses moules pour maîtriser sa production. Comment les salariés créent-ils les motifs sur les faïences ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.