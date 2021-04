Savoir-faire unique : la tapisserie d'Aubusson

Elle a beau être une ville de seulement 3 000 habitants, Aubusson (Creuse) n'en demeure pas moins une capitale. Depuis cinq siècles, son cœur vit au rythme d'un savoir-faire d'excellence, celui de la tapisserie et d'un travail immuable. Dans les ateliers, les gestes sont restés les mêmes. "Toujours de la précision, de la finesse, du temps pour mener jusqu'au bout le travail", explique Sylvie Chazeaux, lissière. "Je pense que pour faire ce métier, il faut être très passionné", rajoute-t-elle. Parmi les techniques qui font la renommée d'Aubusson figure celle du point noué réservé aux tapis de savonnerie. Des tapis de sols réalisés sur un métier de haute lisse, à la verticale et fabriqués à la main point par point pour une solidité et un toucher exceptionnels. Si aujourd'hui le procédé de la teinture a un peu changé, il reste un grand principe : obtenir une gamme infinie grâce à un savant dosage des trois couleurs primaires. Si l'activité des manufactures a connu son apogée il y a un siècle, la cité internationale de la tapisserie veille aujourd'hui à préserver ce savoir-faire. Elle abrite notamment une collection de 500 pièces, dont une centaine sont exposées. Découvrez quelques grandes œuvres en images.