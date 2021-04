Savoir-faire unique : le travail du métal à Villedieu-les-Poêles

Les sons des cloches rythment les journées à Villedieu-les-Poêles. Celles-ci sont un symbole, car c'est ici qu'elles sont fabriquées. À la fonderie de cloches Cornille Havard, le bronze en fusion est chauffé à 1 200 °C dans un four. Un objectif précis que seul un œil expérimenté comme celui de Quentin Wautier, fondeur, peut vérifier. Cette fois-ci, le bronze ne prendra pas la forme d'une cloche, mais d'un relief. Il faut attendre trois jours pour découvrir les résultats. La coulée de bronze et le démoulage sont l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Les écritures métalliques sont à l'origine des lettres de cire délicatement collées sur une fausse cloche, de la même forme que celle qui sera en bronze. D'épaisses couches de crottin de cheval, d'argile et de fibre la recouvrent. Très efficace, cette méthode traditionnelle n'a pas changé depuis 2 000 ans. Tous les ans, une centaine de cloches monumentales sont fabriquées dans la fonderie créée au XIXe siècle. Le savoir-faire autour du métal, fondé au XIe siècle, a toujours fait la renommée de Villedieu-les-Poêles.