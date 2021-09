Artisans d'exception : à la rencontre d'un cordonnier passionné

Il fait tourner le cuivre comme une toupie aux creux de ses mains. Un manège plutôt bruyant qui permet aux chaussures de parcourir des milliers de kilomètres. Ce jour-là, Olivier Mestdag s'affaire sur des mocassins qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Mais s'il les bichonne, c'est qu'ils peuvent durer toute une vie. Alors, il les protège comme un trésor. L'amoureux des souliers répare toutes les formes et toutes les hauteurs. Olivier Mestdag était mécanicien. Mais à la suite de l'un de ces hasards que la vie réserve parfois, il s'est lancé dans la cordonnerie et s'est formé tout seul. Aujourd'hui, il est maître artisan, a reçu diplômes et récompenses. Il parle de son métier comme un compagnon qu'il aime passionnément. Les clients se pressent dans sa petite boutique pour un conseil ou pour des demandes très spécifiques. Olivier Mestdag aime tellement son métier qu'il l'enseigne dans un centre de formation et dans son entreprise où il reçoit des apprentis pour partager son savoir.