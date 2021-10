Artisans d'exception : à la rencontre d'une restauratrice de tableaux

Les couleurs n'ont plus aucun secret pour Catherine Liénard. Du peintre, elle a le geste, et même le regard à quelques nuances près. "Je ne sais ni peindre ni dessiner. Je fais juste du coloriage. Donc, je m'applique à trouver la couleur exacte", confie-t-elle. De la précision et de la patience. Avec le temps, un tableau a perdu une partie de sa couche picturale. Tous les talents de la restauratrice consistent alors à trouver le bon coup de pinceau pour des retouches presque invisibles à l'œil nu. Un peu de magie, grâce à des techniques bien rodées. Catherine utilise un coton imbibé d'un léger solvant pour le nettoyage. C'est une étape incontournable afin de redonner aux tableaux leur lumière. Si l'encadrement occupe encore une partie de son temps, la restauration prend toujours plus de place. Avec deux ans de travail devant elle, l'artiste est la mémoire vivante d'une tradition de la peinture dans la vallée de la Creuse dès le milieu du XIXe siècle.