Artisans d'exception : les poêles alsaciens en faïence, une fabrication ancestrale

Le travail de la matière, Victor Walter est tombé dedans il y a onze ans. À 29 ans, il fabrique et restaure de vieux poêles en faïence. C'est un petit joyau de sa région, sur lequel il veille avec amour. Aujourd'hui, il travaille sur un poêle qui date de 1850, une pièce unique entièrement peinte à la main. Victor est quasiment le dernier à procéder à l'ancienne, selon les techniques traditionnelles ancestrales. Pour lui, ce travail permet d'apprendre du passé. Sa passion n'est pas nouvelle. Le 13H de TF1 l'avait déjà rencontré il y a onze ans, quand il était encore un apprenti. Aujourd'hui, il essaie de préserver les valeurs alsaciennes. Dans son propre atelier, il retrouve l'un de ses anciens formateurs, Christian Fuchs. Pour ce dernier, c'était une obligation de trouver un successeur. C'est avec le même désir, de transmettre ses techniques uniques et son savoir-faire, que Victor travaille avec Lisa Marie. Pour elle, c'est un domaine où on peut expérimenter au niveau des couleurs, des formes et des motifs. Les Alsaciens, eux, sont fiers de leur tradition et de leur patrimoine.