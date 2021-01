L'un des derniers chaudronniers

Il y a l'acier, le feu et le marteau, mais il y a surtout 50 années de pratique et d'expérience de la forge. Pierre Turrian est l'un des derniers artisans forgeron chaudronnier de Suisse. Sa spécialité : la fabrication de cloche en acier. Au fil des années, Pierre a su se faire un nom et ses cloches sont désormais une référence. Pourtant, il n'était pas prédestiné à forger. Toutes ses années passées près du feu l'ont aussi endurci. Travailler à chaud mais aussi marteler à froid, sur une enclume c'est le planage. Après des milliers de cloches, Pierre a su dompter le feu et la flamme, à éviter le coup de marteau de trop, et être attentif au son. Gaston, lui, fait de la broderie pour les cloches. Après 65 ans d'amitié, Pierre et lui ont une passion commune pour les toupins et les courroies des vaches d'alpage. Les plus belles pièces de la collection de Gaston se trouvent dans son carnotzet. À 72 ans, la belle histoire entre Pierre et ses toupins n'est pas prête de s'arrêter. Pour lui, les sonnailles c'est plus qu'une cloche au cou d'une vache. C'est un peu de son canton, beaucoup de son village, et toute sa vie.