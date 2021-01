Le maréchal-ferrant à Saumur

La forge du Cadre Noir est l'univers de Serge Clavilier, maréchal-ferrant depuis 37 ans. Pour exercer ce métier, il faut ressentir la chaleur et écouter. Entre la maîtrise du feu et une parfaite connaissance des chevaux, un va-et-vient s'installe entre la forge et le box. Tous les mois, il change les fers des chevaux. En effet, être maréchal-ferrant au Cadre Noir, c'est avoir en charge des chevaux d'exception qui exigent de l'attention et du savoir-faire. Chaque fer est chauffé et ajusté sur-mesure. Les fers ne mettent que quelques minutes à chauffer. A partir de là, il faut aller vite pour battre le fer quand il est encore chaud. Il faut garder une symétrie et une équidistance par rapport à l'axe du pied. Ces techniques ont une grosse incidence sur la durée de vie du cheval et une répercussion sur tout le fonctionnement de ses membres. Un confort indispensable pour que lors du gala du Cadre Noir, les chevaux semblent exécuter des pas de danse et perpétuent ainsi l'art de l'équitation à la française.