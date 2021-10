Artisans d'exception : un souffleur de verre passionné depuis l'enfance

Ils ont appris à modeler une pâte en fusion et à dompter une matière presque insaisissable, ils sont souffleurs de verre passionnés. Dans l'atelier d'Oscar Simonin, on travaille avec le feu comme allié. Dans ce four allumé depuis des mois, on a la pâte de verre à 1 200 degrés. Nicolas y incorpore des paillettes de verre colorées. Ensuite, il effectue une nouvelle chauffe pour que les éléments fusionnent. Souffler le verre demande une réelle dextérité. Petit à petit, les objets prennent forme, et c'est bien ce qui plaît à Pauline. Elle sort de quatre ans de lycée professionnel et est fascinée par ce travail pas comme les autres. Il y a deux ans, Oscar a repris l'atelier de son père au cœur du village de Brantôme. La limpidité de l'eau fut sa source d'inspiration. A dix ans, il maniait la canne de souffleur de verre avec une habileté impressionnante. Peu importe les verres cassés et les brûlures, sa passion l'a menée bien loin.