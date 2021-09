Artisans d'exception : une ébéniste au savoir-faire remarquable

Une atmosphère champêtre vagabonde des animaux de ferme, voilà l'environnement que Marie-Hélène Poisson a choisi pour y transférer son atelier il y a trois ans. Elle est ébéniste et sa passion c'est la marqueterie, comme ses grands-parents, ses parents et maintenant sa fille. Marie-Hélène restaure essentiellement des objets d'exception. Elle conserve puis nettoie toutes les pièces et parties existantes. Elle garde elle-même un calque systématique des décorations pour le futur. A sa fille, elle inculque les mêmes habitudes. Le travail nécessite de la patience et de la précision. Autant qu'elle restaure, l'artisane crée. Son inspiration, elle la trouve dans son jardin. Elle fabrique avec la scie à arbalète de son grand-père, une machine quasi-centenaire. Le travail n'est abouti que lorsque l'œuvre est gravée. Ébéniste-marqueteuse, un métier à multiples facettes qui ne s'apprend pas à l'école mais sur le tas.