Un des derniers ateliers de charentaises

Les charentaises se fabriquent aussi depuis le début du siècle dernier à Quimper (Finistère), dans l'une des plus vieilles entreprises de la commune. Une pantoufle 100% en laine naît dans le bruit et la fureur d'énormes presses automatiques. À la manœuvre, il y a le petit-fils du fondateur de la société et ses énormes emporte-pièces. "Je suis la quatrième génération d'une famille de pantouflards", se réjouit Vincent Rivalin. Dans l'atelier, les outils datent des années 50 et 60. Les découpes demandent concentration et rapidité d'exécution. Ensuite, une dizaine de petites mains prennent le relais avec minutie et précision. C'est un travail exigeant pour des couturières passionnées. La dernière étape se fait à l'aide d'un outil au surnom bien particulier : la chèvre. Elle sert à retourner la charentaise. L'entreprise va bientôt fêter ses 100 ans. "On a les mêmes savoirs, les mêmes techniques et la même façon de travailler que nos amis Charentais", explique Vincent. C'est une histoire familiale qui n'est pas près de s'éteindre. En 2020, les charentaises sont devenues l'un des accessoires les plus à la mode.