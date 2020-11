Artisans du Nord : à la rencontre de l'un des derniers facteur de géants

Plus de 50 géants sont déjà sortis de ce petit atelier à Ronchin (Nord), nés dans la tête et sous les mains de Dorian Demarcq. C'est l'un des derniers facteurs de géants en Europe. Son prochain chef-d'œuvre se nomme Fiacre, un géant commandé par la petite commune d'Oxelaëre, dans les Flandres. Ces personnages hors normes sont les hauts représentants de l'identité festive du Nord. Chaque ville, chaque village a son géant qui constitue u n symbole de communion. "Ce sont des pièces de patrimoine vivant", affirme l'artisan. Les communes décident de ce qu'ils veulent créer mais aussi de ce qu'ils veulent communiquer aux gens, comme une invitation à faire la fête. Pour donner corps à son nouveau géant, Dorian a besoin de beaucoup de glaise. Après le moulage, il recouvre l'œuvre d'une quinzaine de couches de papier avec beaucoup de soin et d'une extrême finesse. Une fois terminé, il rejoindra sa commune d'adoption et la grande famille des géants du Nord.